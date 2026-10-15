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Новости

15 октября, 14:00

Технологии

"Техно": производители напитков сообщили о перебоях поставок из-за проблем с дата-центрами

"Техно": производители напитков сообщили о перебоях поставок из-за проблем с дата-центрами

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Российские производители напитков предупредили о рисках возможных перебоев с поставками. Причина в проблемах с дата-центрами.

Дело в том, что практически каждая бутылка проходит через цифровую систему маркировки. У товара есть специальный QR-код на упаковке, который позволяет проследить его путь от производителя до магазина. Также нужны электронные документы.

Подробнее – в программе "Техно".

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