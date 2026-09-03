Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к полноценному трейлеру сериала "Гарри Поттер"

Создатели сериала "Гарри Поттер" представили первый трейлер. Большая премьера запланирована на 25 декабря. Как ролик встретили фанаты франшизы, расскажет Москва 24.

"Не могу дождаться!"

Фото: youtube.com/HBO Max

Создатели сериала "Гарри Поттер" выпустили полноценный трейлер. Видео набрало миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев в соцсетях. При этом мнения фанатов разделились: одни с воодушевлением ждут премьеры, другие выразили недоумение необходимостью переснимать франшизу, уже ставшую легендарной.

"Не могу дождаться!", "это выглядит идеально. Кроме Снейпа", "кастинг почти идеален, кроме Снейпа, но даже он сильно удивит зрителей своей игрой", "ну почему нужно переделывать то, что уже и так волшебно", "ничто не может заменить оригинал", "в чем смысл, если та же сюжетная линия фильма превращена в сериал?", "все равно не буду смотреть", – высказались комментаторы.

Роль Поттера в сериале исполнил Доминик Маклафлин, а его друзей, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли, сыграли Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Помимо этого, в первом сезоне появятся актеры Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джанет Мактир (Минерва МакГонагалл) и Ник Фрост (Хагрид).

Премьера проекта состоится на HBO Max и запланирована на 25 декабря. Новые серии будут выходить раз в неделю.

"Увольняйся, или я тебя убью"

Фото: youtube.com/HBO Max

Споры вокруг сериала начались еще задолго до начала съемок. Многих пользователей взбудоражил каст, в частности выбор темнокожего актера Паапы Эссьеду на роль профессора Северуса Снейпа, которого в оригинале сыграл Алан Рикман (в книгах Снейп описан как бледный мужчина с холодным взглядом). Диссонанс внешности книжного героя и исполнителя его роли сильно насторожил пользователей. Скептики до сих пор не могут принять выбор продюсеров и продолжают оставлять негативные комментарии под новыми постами, касающимися съемок сериала, в том числе под новым трейлером.

Позже Эссьеду признался, что столкнулся не просто с хейтом, но и с серьезными угрозами в свой адрес.





Паапа Эссьеду актер Мне говорили: "Увольняйся, или я тебя убью". Реальность такова: я заглядываю в социальные сети и вижу, как кто-то пишет, что придет ко мне домой и убьет.

Пресса отмечала, что на съемочной площадке даже ввели дополнительные меры безопасности из-за угроз, которые получает актер.

Помимо этого, ажиотаж возник и вокруг роли Волан-де-Морта. При этом создатели до сих пор не озвучили, кто сыграет главного злодея, но ходили слухи, что на эту роль может быть утверждена женщина, что также вызвало волну критики в соцсетях.

Город за миллиард долларов

Фото: youtube.com/HBO Max

Сериал уже официально продлили на второй сезон. Его съемки должны начаться до выхода первого и запланированы на осень. Второй сезон станет экранизацией книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната". В нем появится Кит Харингтон, который сыграет волшебника Златопуста Локонса. При этом ранее сообщалось, что роль воплотит британский актер Николас Холт, однако позже СМИ написали, что он покинул каст из-за плотного рабочего графика.

Однако, по версии Daily Mail, Холт мог отказаться от участия из-за автора книг о Гарри Поттере, писательницы Джоан Роулинг. Она выражала не самое популярное на Западе мнение о гендерах: Роулинг убеждена, что женщинами следует считать только тех, кто рожден ими биологически, а также выступала против замены слова "женщина" на нейтральные выражения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Из-за этого Джоан неоднократно критиковали коллеги и многие голливудские знаменитости. По версии зарубежных СМИ, Холт отказался от участия в шоу из-за возможных репутационных рисков.

К слову, для съемок сериала в Великобритании возвели целый город. Причем по задумке создателей, эта масштабная декорация должна была стать не только фоном для шоу, но и обеспечить необходимую инфраструктуру для огромной съемочной группы. В частности, должны были быть построены дороги, парковки, медицинский центр, помещения для животных, участвующих в проекте, а также школа, чтобы юные актеры могли совмещать получение образования с работой. По данным СМИ, строительство этой декорации оценивалось в 1,25 миллиарда долларов.

В целом создатели намерены экранизировать все семь книг о Гарри Поттере. Планируется, что в общей сложности съемки займут около 10 лет.