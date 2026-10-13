"Техно": как подготовиться к сбоям цифровых сервисов

Перебои в работе привычных цифровых сервисов могут нарушить планы москвичей, помешать оплате покупок и ограничить доступ к важным файлам. Жителям посоветовали установить запасное приложение для заказа такси, пользоваться общественным транспортом и хранить небольшую сумму наличными.

Важные документы и фотографии стоит сохранять не только в облаке, но и на компьютере или внешнем накопителе. При этом необходимо проверять, открываются ли резервные копии. Информацию о восстановлении сервисов следует искать в официальных источниках.

Подробнее – в программе "Техно".