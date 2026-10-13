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13 октября, 13:30

Экономика

"Деньги 24": акции "Яндекса" подешевели на 10% за пять дней

"Деньги 24": акции "Яндекса" подешевели на 10% за пять дней

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Акции "Яндекса" с 7 по 12 октября подешевели на 10%, а рыночная капитализация компании сократилась на 520 миллиардов рублей. Это произошло на фоне проблем с дата-центрами, которые затронули не только сервисы IT-гиганта, но и другие компании, а также обычных пользователей.

Поврежденные центры обработки данных имеют суммарную мощность 125 мегаватт. Для сравнения, общая мощность дата-центров в России оценивается в диапазоне от 1,7 до 3,9 гигаватта, а строительство одного мегаватта таких мощностей может обходиться до 1,5 миллиарда рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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