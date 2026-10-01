Аналитик сообщил, что не все НПЗ вернулись из ремонта в России

Не все НПЗ в России вернулись из ремонта, при этом сохраняется высокий объем потребления дизельного топлива. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок. Аналитик считает, что экспорт дизеля могут разрешить с ноября, тогда как ограничения на вывоз бензина могут сохраниться как минимум до конца года.

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