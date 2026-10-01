Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 13:30

Экономика

Аналитик сообщил, что не все НПЗ вернулись из ремонта в России

Аналитик сообщил, что не все НПЗ вернулись из ремонта в России

Запрет на экспорт бензина будет действовать в России до 31 января 2027 года

Аналитик прокомментировал продление запрета экспорта дизеля в России

"Деньги 24": закон о платформенной экономике заработал в России 1 октября

Сергей Собянин присвоил площадке "Астра" статус технопарка

"Деньги 24": ФНС начала рассылать налоговые уведомления за 2025 год

В России продлили запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации на топливном рынке

Россиянам запретили вывозить в ближнее зарубежье свыше 1 млн рублей наличными

Столичный регион побил рекорды по числу нераспроданных квартир в новостройках

Число банкротств строительных компаний в России выросло на 40%

Не все НПЗ в России вернулись из ремонта, при этом сохраняется высокий объем потребления дизельного топлива. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок. Аналитик считает, что экспорт дизеля могут разрешить с ноября, тогда как ограничения на вывоз бензина могут сохраниться как минимум до конца года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоАлина Гилева

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика