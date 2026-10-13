"Яндекс" экстренно принял меры для ликвидации последствий атак на его дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях россиян пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сбой в работе "Яндекса" привел в том числе к задержкам в оформлении билетов и ваучеров для туристов. Однако основные системы бронирования сейчас уже вернулись к обычному режиму.

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