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Новости

13 октября, 13:30

Технологии

"Яндекс" экстренно принял меры для ликвидации последствий атак на его дата-центры

"Яндекс" экстренно принял меры для ликвидации последствий атак на его дата-центры

Россия ввела безвизовый режим для туристов из Вьетнама

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"Яндекс" экстренно принял меры для ликвидации последствий атак на его дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях россиян пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сбой в работе "Яндекса" привел в том числе к задержкам в оформлении билетов и ваучеров для туристов. Однако основные системы бронирования сейчас уже вернулись к обычному режиму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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