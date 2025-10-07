Форма поиска по сайту

07 октября, 15:30

"Техно": в РФ смарт-кольца стали популярной альтернативой смарт-часам

В России смарт-кольца становятся популярной альтернативой смарт-часам. Эти гаджеты весом около 5 граммов измеряют пульс, уровень кислорода в крови, физическую активность и качество сна, передавая данные в приложение на смартфоне.

Отдельные модели поддерживают функцию бесконтактной оплаты и уведомлений. Стоимость устройств варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. Наряду с корейскими и китайскими производителями, на рынке появились российские бренды, выпускающие аналогичные устройства.

