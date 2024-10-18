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18 октября, 12:45

Технологии

"Техно": новые отечественные разработки в области медицины готовят к серийному выпуску

"Техно": новые отечественные разработки в области медицины готовят к серийному выпуску

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Инновационные жгуты, полностью автономный аппарат для реанимации с лазерным наведением – эти и другие отечественные разработки уже готовятся к серийному выпуску. Вскоре их получат столичные бригады скорой помощи.

Установка автономного аппарата для реанимации занимает всего 20 секунд, что важно при экстренной госпитализации. Лазер четко определяет место проведения компрессии. Прибор подает звуковые сигналы и рассчитывает паузы, а также предоставляет данные проведенных процедур и реакций на них пациента.

Турникетный жгут уже применяют в отечественной медицине. Он не травмирует мягкие ткани и нервные окончания и позволяет остановить кровь. Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиимедицинавидеоМария Рыбакова
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