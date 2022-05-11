"Весна": производство обуви

Российские производители в марте увеличили производство обуви почти на 15%. Импортозамещение уже вовсю идет? Готовы ли российские обувщики заменить иностранную обувь? Какие особенности производства, логистики и ценообразования на этом рынке?

Как российский рынок обуви приспосабливается к новым условиям и как сильно этот рынок изменится? Об этом – в программе "Весна".