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"Личная территория": "квартира бездомного"

"Личная территория": "квартира бездомного"

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Инвалид второй группы, 80 летний пенсионер, не может попасть в квартиру, где прописан. Со слов Юрия Михайловича, его туда не пускает бывшая жена. Она якобы сменила замки на двери.

В свою очередь, экс-супруга уверяет, что мужчину никто не выгонял, он почти 40 лет назад бросил семью и больше не появлялся. Теперь же он требует приватизировать муниципальное жилье и получить свою долю в квартире.

Сможет ли пенсионер заселиться обратно? И почему от него отвернулись родственники? Об этом – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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