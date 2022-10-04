"Личная территория": "украденное счастье"

Дракой в подъезде и похищением ребенка закончилась встреча бывших возлюбленных. Оксана уверяет, что отец ее сына мстит ей за расставание, поэтому выкрал мальчика. Алексей же кажется вполне счастливым мужчиной – он нашел себе пару и уже несколько месяцев они живут вместе. По его словам, сын сам не хочет жить с матерью.

Как выйти из любовного треугольника? И с кем останется ребенок? Об этом – в программе "Личная территория".