Шойгу поручил разъяснить призывным комиссиям порядок предоставления отсрочек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил оперативно довести до призывных комиссий разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

"Генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан", – рассказали в министерстве.

Шойгу сделал акцент на том, что призыву не подлежат студенты очной и очно-заочной форм обучения среднего и высшего профессионального образования, а также те, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

В Минобороны пояснили, что разъяснения по отсрочкам касаются граждан, которые работают:

в организациях оборонно-промышленного комплекса;

в аккредитованных организациях в области информационных технологий;

в организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи;

в системообразующих организациях в сфере информации и связи, в СМИ, на вещательных каналах и радиоканалах;

в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

Более 200 тыс призванных по частичной мобилизации прибыли в ВС РФ – Шойгу

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.Глава Минобороны пояснил , что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил , что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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