"Московский патруль": мошенник выманил полмиллиона у пенсионерки в Орехово-Зуеве

Полмиллиона рублей выманил у пенсионерки помощник телефонных мошенников, которого задержали в Орехово-Зуеве. Камера видеонаблюдения зафиксировала как курьер приходил к пожилым людям за деньгами. В подъезд дома он зашел в медицинской маске.

83-летней местной жительнице позвонила женщина, которая представилась медицинским сотрудником. Она сообщила, что ее дочь стала виновником ДТП, в котором пострадал ребенок. Малышу требуется срочная операция стоимостью 800 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что у нее есть только половина необходимой суммы. Тогда собеседница сказала, что может договориться с коллегами об оказании помощи и за 400 тысяч рублей. Деньги необходимо передать помощнику, который подойдет к ее подъезду. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.