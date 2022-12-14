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Новости

14 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мошенник выманил полмиллиона у пенсионерки в Орехово-Зуеве

"Московский патруль": мошенник выманил полмиллиона у пенсионерки в Орехово-Зуеве

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Полмиллиона рублей выманил у пенсионерки помощник телефонных мошенников, которого задержали в Орехово-Зуеве. Камера видеонаблюдения зафиксировала как курьер приходил к пожилым людям за деньгами. В подъезд дома он зашел в медицинской маске.

83-летней местной жительнице позвонила женщина, которая представилась медицинским сотрудником. Она сообщила, что ее дочь стала виновником ДТП, в котором пострадал ребенок. Малышу требуется срочная операция стоимостью 800 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что у нее есть только половина необходимой суммы. Тогда собеседница сказала, что может договориться с коллегами об оказании помощи и за 400 тысяч рублей. Деньги необходимо передать помощнику, который подойдет к ее подъезду. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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