"Московский патруль": приезжие избили и ограбили мужчину в Москве

В Москве полицейские задержали двоих приезжих, которые избили и ограбили мужчину. Злоумышленники познакомились с ним в метро, а потом начали преследовать.

Мужчины вошли в магазин на Татарской улице, где между молодыми людьми завязался конфликт, который продолжился на парковке возле дома. В ходе потасовки один из злоумышленников напал на оппонента, нанес ему удары в область лица и, похитив мобильный телефон, скрылся. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.