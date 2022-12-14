Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": приезжие избили и ограбили мужчину в Москве

"Московский патруль": приезжие избили и ограбили мужчину в Москве

"Московский патруль":подозреваемому в ДТП на Олимпийском проспекте избрали меру пресечения

"Московский патруль": мошенник выманил полмиллиона у пенсионерки в Орехово-Зуеве

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 14-летней давности

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Прокуратура Москвы потребовала взыскать 50 млн рублей с экс-полковника Захарченко

Новости часа: в Москве начали чистить крыши после снегопада

Автобус занесло на Нагатинской набережной в ЮАО столицы

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервалы движения

Новости часа: ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в Москве 14 декабря

В Москве полицейские задержали двоих приезжих, которые избили и ограбили мужчину. Злоумышленники познакомились с ним в метро, а потом начали преследовать.

Мужчины вошли в магазин на Татарской улице, где между молодыми людьми завязался конфликт, который продолжился на парковке возле дома. В ходе потасовки один из злоумышленников напал на оппонента, нанес ему удары в область лица и, похитив мобильный телефон, скрылся. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика