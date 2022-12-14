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Новости

14 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль":подозреваемому в ДТП на Олимпийском проспекте избрали меру пресечения

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В Таганском районном суде столицы избирали меру пресечения подозреваемому, который сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте. Охранник стоянки похитил внедорожник и совершил наезд на людей в состоянии алкогольного опьянения, после чего скрылся.

Мужчину арестовали. Ранее он уже был судим, а в момент ДТП не имел права управления транспортным средством. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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