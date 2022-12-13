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Новости

13 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": разбойное нападение произошло в Павловском Посаде

"Московский патруль": разбойное нападение произошло в Павловском Посаде

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Громкие сообщения от мобильного банка стали причиной разбойного нападения в подмосковном Павловском Посаде. Компания из нескольких человек отдыхала в загородном доме. Во время застолья на мобильный телефон одного из гостей несколько раз поступали сообщения от банка с указанием баланса, что заинтересовало двух приятелей потерпевшего.

Уроженец ближнего зарубежья и ранее судимый житель Подмосковья напали на мужчину, отобрали у него телефон, деньги и силой заставили его сказать пароль от онлайн-банка. После этого нападавшие через мобильное приложение перевели 150 тысяч рублей со счета потерпевшего на свою банковскую карту и скрылись. Общая сумма ущерба составила 180 тысяч рублей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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