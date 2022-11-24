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Новости

24 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": меру пресечения избрали для организаторов незаконной миграции

"Московский патруль": меру пресечения избрали для организаторов незаконной миграции

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В Басманный районный суд для избрания меры пресечения доставили заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного полицейского главка Вячеслава Фокина и его предшественника, Дмитрия Тахтаулова.

Их обвиняют в организации незаконной миграции. Кто еще оказался под следствием? И как сообщники помогали рабочим-иностранцам легализоваться? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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