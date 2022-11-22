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22 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье нашли нелегальное производство одежды

"Московский патруль": в Подмосковье нашли нелегальное производство одежды

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В Московской области полицейские обнаружили нелегальное производство одежды, которую шили мигранты. Цех находился в Орехово-Зуевском городском округе в одном из зданий на улице Бабушкина.

Нелегалы отрабатывали смену, а потом отдыхали в соседнем помещении. Но их незаконная деятельность прекратилась, как только в здании появились полицейские. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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