22 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье нашли нелегальное производство одежды
В Московской области полицейские обнаружили нелегальное производство одежды, которую шили мигранты. Цех находился в Орехово-Зуевском городском округе в одном из зданий на улице Бабушкина.
Нелегалы отрабатывали смену, а потом отдыхали в соседнем помещении. Но их незаконная деятельность прекратилась, как только в здании появились полицейские. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль