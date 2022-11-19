Мигранты устроили драку на складах одного из маркетплейсов в подмосковном Пушкине. Один человек попал в больницу с ножевым ранением. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, все произошло из-за места в очереди на досмотр. У рабочих жесткий график – покурить, поесть или переодеться можно раз в два часа. При этом каждый раз приходится проходить через рамки и охранников, которые проверяют, не вынес ли сотрудник товар. И когда кто-то захотел пролезть без очереди, у других не выдержали нервы. В итоге в ход пошли кулаки, газовые баллончики и нож. Полиция разбирается в инциденте.

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