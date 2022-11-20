Прокуратура возбудила уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в ХМАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти четырех человек в ДТП на трассе "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает окружная прокуратура.

"Югорский межрайонный прокурор Михаил Киселев лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов", – проинформировали там.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование будет проходить по контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на Левобережной улице на севере Москвы случилось ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Из-за происшествия пострадала пятилетняя девочка.

По информации ГИБДД, сначала столкнулись автобус и автомобиль Kia, после чего последняя машина врезалась в стоящий Hyundai.

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