Художник-модельер Мариинского театра сбила двух детей в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Художник-модельер Мариинского театра сбила двух детей в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось у дома 20 на Большой Подьяческой улице. Женщина наехала на двух 12-летних детей при въезде в арку дома. При этом, по данным источника, виновница ДТП сама позвонила в полицию. В результате аварии пострадавшие были отправлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В ходе проверки выяснилось, что водитель за последние несколько лет пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее женщина сбила детей, качавшихся на качелях в Сургуте. По ее словам, она перепутала педали, когда двигалась назад.

Сообщалось, что в результате ошибки водителя джип въехал на детскую площадку, где были дети. Отец получил травмы, когда бросился их спасать. Сами дети не пострадали.



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