Пять автомобилей столкнулись на МКАД перед пересечением с Волоколамским шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием пяти машин случилось на МКАД перед пересечением с Волоколамским шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Авария произошла на внешней стороне 69-го километра МКАД. В настоящее время выясняются все детали случившегося. На данный момент на место ЧП прибыли оперативные службы столицы.

По информации Дептранса, автомобилистам из-за происшествия пока доступны для движения только две из пяти полос. Водителей попросили выбирать другие маршруты.

Ранее три человека погибли при столкновении автомобиля Toyota и грузовика MAN в Красноярском крае. Все случилось на 70-м километре трассы Красноярск – Енисейск. По данным регионального главка МВД, погибшие были пассажирами легковушки. Также пострадал водитель грузовой машины.



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