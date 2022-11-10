Один человек пострадал при столкновении мотоцикла и автомобиля на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внешней стороне 67-го километра МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В результате дорожной аварии водитель мотоцикла получил ранения и был госпитализирован в медучреждение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, движение в районе ДТП было временно затруднено. Оно осуществлялось по трем полосам из пяти. Затем его оперативно восстановили.

Ранее сообщалось, что такси влетело в остановку у Нижегородского кремля. По данным регионального главка МВД, за рулем автомобиля находился 22-летний водитель. Пострадали два человека.

До этого в Златоусте грузовой автомобиль упал в котлован и насмерть задавил двух рабочих. По словам водителя большегруза, у машины отказали тормоза.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!