ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием служебного автомобиля полиции и легковой машины произошла на пересечении улиц Бакунинская и Спартаковская. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что ДТП случилось около 20:00. В результате обе машины получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По информации газеты "Известия", полицейский автомобиль столкнулся с такси.

Ранее сообщалось, что в промзоне Балашихи произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, водителю большегруза стало плохо за рулем и он въехал в припаркованные машины.

До этого в Серпухове грузовой автомобиль врезался в здание дома культуры. По словам водителя, он хотел сбросить скорость перед пешеходным переходом, но у машины отказали тормоза. Обошлось без пострадавших.

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