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Авария с участием трех автомобилей произошла в Балашихе

Авария с участием трех автомобилей произошла в Балашихе

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ДТП с участием трех машин, в том числе фуры, произошло в промзоне Балашихи. На кадрах видно, как на площадке у складского ангара стоят три машины, уткнувшись вдруг в друга передними бамперами.

По информации от местных жителей, водителю большегруза стало плохо за рулем и он, предположительно, въехал в припаркованные автомобили. Среди них – "Газель" и легковушка. Информации о пострадавших пока нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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