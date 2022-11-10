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Такси влетело в остановку у Нижегородского кремля. Об этом сообщает "НТА-Приволжье"

По данным Главного управления МВД РФ по региону, авария случилась ночью 10 ноября. 22-летний водитель не справился с управлением и налетел на бордюр. В результате ДТП автомобиль перевернулся.

В больницу были доставлены двое пострадавших. Всего в момент аварии в машине были семь человек. Предварительно, водитель такси был в нетрезвом состоянии.

Ранее водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе Москвы. Сообщалось, что он двигался по Приречной улице от Боровского шоссе в сторону Новопеределкинской улицы.

В результате находящийся за рулем иномарки не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.

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