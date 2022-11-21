Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва""

Суд арестовал до 18 января 2023 года Шохрухбека Каримова, обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Свою вину на судебном заседании мужчина признал и сообщил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что 18 ноября около 00:30 обвиняемый, увидев потерпевшую, подходящую к дому на Севастопольском проспекте, достал правой рукой из кармана своей куртки складной нож и нанес им не менее пяти ударов по телу женщины. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой с колото-резаными ранами обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. По данному факту следователи возбудили два уголовных дела: об убийстве и угрозе убийством.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 25-летнего Шохрухбека Каримова, который к этому моменту успел уехать в Тамбовскую область. Также был задержан пособник подозреваемого, который помог ему скрыться.



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