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Новости

07 ноября, 23:14

Происшествия

"Московский патруль": пенсионерка отдала более 400 тысяч рублей мошенникам

"Московский патруль": пенсионерка отдала более 400 тысяч рублей мошенникам

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Более 400 тысяч рублей столичная пенсионерка отдала мошенникам. Она сбросила деньги с балкона и была уверена в том, что принимает участие в спецоперации полицейских. Одного из вероятных аферистов задержали настоящие оперативники уголовного розыска.

Сейчас один из мошенников находится под подпиской о невыезде, а его сообщника объявили в розыск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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