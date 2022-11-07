"Московский патруль": пенсионерка отдала более 400 тысяч рублей мошенникам

Более 400 тысяч рублей столичная пенсионерка отдала мошенникам. Она сбросила деньги с балкона и была уверена в том, что принимает участие в спецоперации полицейских. Одного из вероятных аферистов задержали настоящие оперативники уголовного розыска.

Сейчас один из мошенников находится под подпиской о невыезде, а его сообщника объявили в розыск.

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