Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию

Фото: ТАСС/Lee Jin-man/АР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что основную ответственность за трагедию с давкой в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон несет полиция, сообщает РИА Новости.

Он извинился перед народом за трагедию и пообещал тщательно расследовать ее причины. Он подчеркнул, что расследование будет прозрачным для общества, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

"Я приношу извинения семьям погибших, которые столкнулись с неописуемой трагедией, и нации, которая разделяет их боль и печаль. Чтобы защитить безопасность людей, нам нужны серьезные инновации в плане того, каким образом полиция готовится к рискам и предотвращает несчастные случаи", – заявил Юн Сок Ель.

По словам президента, все виновные будут привлечены к ответственности. Он напомнил, что за предотвращение несчастных случаев отвечает полиция. Президент задался вопросом, почему полицейские безучастно наблюдали за происходящим в течение четырех часов.

"Наша полиция не такая уж никчемная, у них замечательные информационные возможности. Они были на месте происшествия. Они должны были принять меры, даже если бы не было звонка на 112. Как вы можете говорить, что они не смогли отреагировать из-за недостатков системы? Произошла ли трагедия в Итхэвоне из-за плохой системы? Я не могу понять", – сказал глава государства.

Ранее начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал ответственность правоохранителей за то, что они не смогли предотвратить трагедию в Сеуле во время празднования Хеллоуина. По заявлению ведомства, сотрудники правоохранительных органов неэффективно реагировали на вызовы службы экстренной помощи, которая предупреждала о грядущем инциденте.

Заявление было сделано на фоне растущего общественного давления на правительство Южной Кореи по поводу того, что трагедию можно было предотвратить.

29 октября в сеульском районе Итхэвон, который известен как центр ночной жизни города, во время празднования Хеллоуина произошла массовая давка. Десятки тысяч молодых людей оказались одновременно в узком переулке шириной всего четыре метра.

Согласно последним данным, количество погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек. Среди погибших – 101 женщина и 55 мужчин. Пострадали еще 197 человек. Среди погибших – 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.



Более 150 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле

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