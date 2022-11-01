Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 156

Фото: EPA/ТАСС/JEON HEON-KYUN

Количество погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

Там добавили, что обновленное число пострадавших составляет 151 человек, 40 все еще отстаются в больницах.

Уточняется, что среди погибших – 101 женщина, 55 мужчин. По последним данным, среди погибших есть 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

29 октября в сеульском районе Итхэвон, который известен как центр ночной жизни города, во время празднования Хеллоуина произошла массовая давка. Десятки тысяч молодых людей оказались одновременно в узком переулке шириной всего четыре метра.

Как сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, тела погибших в Сеуле россиянок доставят в Россию паромом через Приморье. При этом точную дату он пока назвать не смог. Близкие погибших в настоящее время находятся в Корее.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур до 5 ноября. Он выразил соболезнования семьям погибших.



Количество погибших в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле возросло до 154

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