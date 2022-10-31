Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Тела погибших в Сеуле россиянок доставят в Россию паромом, сообщил руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.

"Всех четырех россиянок доставят (паромом. – Прим. ред.) через Приморье. Еще неизвестно, когда", – приводит его слова РИА Новости.

Броварец также рассказал, что корейское консульство выразило готовность помочь с визой родственникам и с билетами на паром, но этого не потребовалось, поскольку близкие погибших в настоящее время находятся в Корее. После завершения следственных действий в Сеуле они будут решать, когда отправлять тела.

По словам Броварца, погибшие в Сеуле россиянки приехали в Корею из Находки и Спасска-Дальнего в Приморье, а также из Петербурга и Красноярска.

29 октября в Сеуле произошла массовая давка. В районе Итхэвон, который известен как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы, собрались десятки тысяч молодых людей, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Трагедия произошла в узком переулке, который соединяет отель и улицу с клубами и барами.

Как рассказал ранее профессор Шаньдунского университета Чон Чжэ Чжун, данный переулок имеет наклон и ширину четыре метра, что меньше даже по сравнению с соседними узкими улицам, поэтому регулярно становится проблемным участком во время массовых праздников.

Жертвами давки, по последним данным, стали 154 человека. В том числе четыре россиянки, которым было от 20 до 30 лет. Среди погибших также есть граждане Китая, Ирана, США, Японии, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.



Более 150 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле

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