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Происшествия

Жители Сеула несут цветы к месту гибели людей во время празднования Хэллоуина

Жители Сеула несут цветы к месту гибели людей во время празднования Хэллоуина

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Жители Сеула несут цветы к месту гибели людей в давке во время празднования Хэллоуина. Уже известно о смерти 153 человек, среди которых 4 россиянки. В Южной Корее объявлен национальный траур.

Во время празднования в переулке возле отеля "Хамилтон" в центре города началась давка. Толпа оказалась зажата в узком переулке, ширина которого не превышала четырех метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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