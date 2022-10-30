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Общество

На границе России и Грузии задержали женщин, заявивших о домашнем насилии

На границе России и Грузии задержали женщин, заявивших о домашнем насилии

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На границе России и Грузии задержали четырех совершеннолетних уроженок Дагестана. Они находятся на территории КПП "Верхний Ларс". Сами девушки утверждают, что бегут от домашнего насилия: их якобы били и хотели насильно выдать замуж.

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии, который прибыл на пропускной пункт, на девушек написано заявление о краже. На место уже прибыли мать и двоюродный брат одной из задержанных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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