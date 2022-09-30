Не менее 14 человек стали жертвами урагана "Иан" во Флориде – СМИ

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По меньше мере 14 человек стали жертвами урагана "Иан" в американском штате Флорида. Об этом сообщает местное издание Palm Beach Post.

"Официальные лица подтвердили две смерти в округе Сарасота, шесть смертей в округе Шарлотт, пять смертей в округе Ли и одну смерть в округе Волусия", – говорится в публикации.

По информации ABC News, комиссар округа Шарлотт Крис Констанс официально подтвердил гибель девяти человек: шести в своем округе, двоих в Сарасоте и одного в Волусии.

Констанс уточнил, что в Волусии паводковыми водами смыло 72-летнего мужчину, который пытался осушить бассейн во дворе своего дома.

Как сообщает телеканал NBC News, власти штата до сих пор отказываются официально комментировать смертельные случаи.

Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. Стихия вызвала масштабные разрушения и наводнения, оставив без электричества более 2,5 миллиона потребителей. Работа аэропортов и телекоммуникационных сетей была парализована.

Ранее сообщалось, что 6 человек погибли и 20 пострадали из-за грозы с ураганным ветром на французском острове Корсика. Из-за непогоды без света оставались более 45 тысяч домашних хозяйств.



Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды

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