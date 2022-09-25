На Канаду обрушился шторм "Фиона"

На Канаду обрушился мощнейший шторм "Фиона". Он принес на восточный берег страны проливные дожди и ураганный ветер. Вихрь повалил деревья и линии электропередачи. Без света остались сотни тысяч домов и предприятий. Очевидцы делятся шокирующими кадрами.

Канадские власти разослали экстренные предупреждения в Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда. Местное население предупредили о сильных паводках вдоль береговой линии и крайне опасных волнах. Жителям прибрежных районов рекомендовано эвакуироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

