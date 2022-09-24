Курорт Красная Поляна в Сочи завалило снегом

В горах Сочи наступила зима. Красную Поляну завалило первым снегом.

Тем не менее, судя по прогнозам, снег скоро растает: синоптики обещают Красной Поляне дожди и до плюс 13 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

