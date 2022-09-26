Куба объявила тревогу из-за приближения мощного урагана. Ему присвоили первую категорию и дали имя "Ян".

Стихия движется к острову через Карибское море со скоростью 22 километра в час. В свою очередь, скорость ветра достигает 120 километров в час, что чревато катастрофическими последствиями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.