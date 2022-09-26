Япония расширила санкции против России

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Япония внесла в санкционные списки около 20 российских организаций, деятельность которых связана с оборонной промышленностью. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.
В частности, в новые санкционные списки попали НПО "Эталон" и АО "Энергия", "Мосэлектронпроект", Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова НИЦ "Курчатовский институт".
Также введен запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с химическим оружием. Новые санкции вступают в силу с 3 октября.
На прошлой неделе министр иностранных дел Японии Есима Хаяси в ходе встречи с коллегами по G7 в Нью-Йорке заявил о намерении Токио расширить экспортные санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Он уточнял, что в санкционные списки планируют добавить российские организации, которые связаны с военной сферой.
Ранее издание EUobserver сообщило, что государства Прибалтики, Ирландия и Польша предложили расширить антироссийские санкции, введя запрет на экспорт смартфонов в Россию. Также представители вышеперечисленных стран планируют ограничить для россиян продажи недвижимости, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
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