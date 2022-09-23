ЕС может ввести санкции против депутатов РФ, в том числе причастных к референдумам – СМИ

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Евросоюз может ввести санкции в сторону российских депутатов, чиновников и тех, кто имеет отношение к референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на территориях Запорожской области. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники.

По данным инсайдера, новые санкции начали подготавливать из-за страха присоединения к России новых земель после оглашения результатов референдумов. В издании написали, что санкции будут применены после того, как пройдет голосование. Кроме того, источник уверен, что Европа в разработке новых ограничений "вынуждена действовать более креативно".

"У нас уже есть полный набор олигархов и всех, кто работает в политических и оборонных структурах <...>", – поделился неназванный чиновник.

Он также добавил, что на данный момент "важных персон" в России, против которых можно было бы ввести рестрикции (ограничение производства, продажи и экспорта товаров. – Прим. ред.), больше нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может затронуть ограничения цен на нефть, а также IT-сферу. Там добавили, что наиболее радикальных взглядов придерживаются Польша и страны Балтии. Они выступили с требованием ввести более жесткие санкции против России.