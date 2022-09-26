Несколько стран Европы предложили запретить экспорт смартфонов в Россию – СМИ

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Государства Прибалтики, Ирландия и Польша предложили расширить антироссийские санкции, введя запрет на экспорт смартфонов в Россию. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает издание EUobserver.
Кроме того, представители вышеперечисленных стран планируют ограничить для россиян продажи недвижимости, радиолокационного оборудования и лазерных устройств. Также предложено "снять с эфира" три российских телеканала – "НТВ Мир", "Россия 1" и РЕН ТВ.
Отмечается, что страны Балтии, Ирландия и Польша призывают к запрету на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики и алмазной промышленности, объем экспорта которой составляет 4 миллиарда евро в год.
"Запрещается покупать, импортировать или передавать прямо или косвенно алмазы <...>, если они происходят из России и если они были экспортированы из России в ЕС или в любую третью страну", – говорится в документе.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что новые санкции в отношении России могут быть одобрены на встрече лидеров государств Евросоюза в Праге 6–7 октября. Среди возможных мер обсуждается введение предельной цены на нефть, усиление ограничений экспорта высоких технологий и запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также новые санкции в отношении физических лиц.
Также отмечалось, что ряд государств сомневаются в единогласной поддержке выдвинутого Польшей и странами Балтии предложения о запрете импорта бриллиантов из РФ и конфискации российские активы в Европе.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Затем в Брюсселе заявили о планах ввести дополнительные антироссийские санкции из-за проведения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов.
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