Референдумы по вхождению ЛНР и ДНР в состав России признали состоявшимися

Референдум по вхождению ЛНР в состав России признан состоявшимся, поскольку проголосовали более 50% избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. По итогам трех дней явка превысила 76%.

Также состоявшимся можно считать и референдум в ДНР, там уже проголосовали более половины избирателей. Об этом рассказали в Общественной палате республики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.