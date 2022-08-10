Во Франции предложили снять санкции с РФ для разрешения украинского кризиса

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Франции следует отменить антироссийские санкции для снятия бремя их последствий с французов и разрешения украинского кризиса. Об этом заявил депутат парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли, передает Valeurs Actuelles.
Жакобелли отметил, что дела у России обстоят не так уж плохо, несмотря на ограничения. Он напомнил, что рубль укрепился, а экспорт из РФ вырос. В то же время жители Франции теперь переплачивают электроэнергию.
"Единственный, кто страдает от этих санкций, – это наложившие их нации, включая французов", – отметил парламентарий.
Жакобелли также раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. По его мнению, присоединение к "антироссийскому хору" лишило французского лидера возможности стать переговорщиком между Москвой и Киевом.
Парламентарий заключил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине заключается в переговорах и дипломатии.
Ранее эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич рассказал, что горячий душ в Чехии превратится в роскошь предстоящей зимой из-за антироссийских санкций. Обозреватель чешского издания Томаш Лански описал в своей публикации три сценария газового кризиса в стране.
Один из сценариев предполагает экономию. По словам Лазаревича, в таком случае в чешских квартирах придется снизить температуру на 1 градус.
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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