Фото: depositphotos/Kordin

Франции следует отменить антироссийские санкции для снятия бремя их последствий с французов и разрешения украинского кризиса. Об этом заявил депутат парламента и пресс-секретарь партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли, передает Valeurs Actuelles.

Жакобелли отметил, что дела у России обстоят не так уж плохо, несмотря на ограничения. Он напомнил, что рубль укрепился, а экспорт из РФ вырос. В то же время жители Франции теперь переплачивают электроэнергию.

"Единственный, кто страдает от этих санкций, – это наложившие их нации, включая французов", – отметил парламентарий.

Жакобелли также раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. По его мнению, присоединение к "антироссийскому хору" лишило французского лидера возможности стать переговорщиком между Москвой и Киевом.

Парламентарий заключил, что единственный способ добиться решения кризиса на Украине заключается в переговорах и дипломатии.

Ранее эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич рассказал, что горячий душ в Чехии превратится в роскошь предстоящей зимой из-за антироссийских санкций. Обозреватель чешского издания Томаш Лански описал в своей публикации три сценария газового кризиса в стране.

Один из сценариев предполагает экономию. По словам Лазаревича, в таком случае в чешских квартирах придется снизить температуру на 1 градус.