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Торговля Германии и России продолжает расти несмотря санкции, в частности, эмбарго на российские уголь, сталь, древесину, золото и цемент, заявил обозреватель издания Die Welt Олаф Герсеманн.

По его словам, рост показателей торговли между двумя странами связан с возросшими ценами на газ. В публикации репортер привел данные немецкого статистического ведомства, согласно которым в июне Берлин выплатил Москве за топливо 3,5 миллиарда евро, а с мая текущего года показатели роста составили 5%, а в сравнении с июнем 2021 года – 39%.

При этом Герсеманн указал, что импорт из России в физическом выражении сократился на 30%, однако признал, что ФРГ не достигла желаемых целей.

"Все получилось против нашего расчета. <...> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа для будущей добычи, чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей поступали из Германии в Россию", – заключил обозреватель.

Ранее журналист газеты The Washington Post Нина Масих заявила, что Индия резко увеличила импорт удобрений из России, сорвав план Соединенных Штатов и их союзников по изоляции Москвы. Она привела данные индийского министерства промышленности и торговли, согласно которым с апреля по июнь Нью-Дели закупил у Москвы рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений. Помимо этого, были увеличены поставки подсолнечного масла и угля, а также других товаров.

Западные страны, включая Германию, усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

