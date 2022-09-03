Эфиопия готова нарастить поставки кофе в Россию – посол

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Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос, заявил посол восточноафриканской страны в Москве Алемайеху Тегену.

Он подчеркнул, что поставки будут увеличены даже на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке.

"Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем. <...> У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну", – приводит слова посла РИА Новости.

На этой неделе эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы сообщили, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии, связанные с засухой и заболеваниями деревьев, уже отразились на стоимости продукта на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что компания – производитель чая Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, готова закрыть фабрику в России и распродать оборудование к концу текущего года. По данным СМИ, здание фабрики, вероятнее всего, будет закрыто после завершения производства.

До этого финская компания Paulig, специализирующаяся на производстве кофе, продала бизнес в России. Покупателем долей стал частный инвестор Викас Сой. Сумма сделки не разглашалась.

