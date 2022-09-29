Свыше 1 млн жителей Флориды остались без света из-за урагана "Иан"

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Фото: ТАСС/AP/Mary Martin
Больше одного миллиона человек остались без электричества в американском штате Флорида из-за урагана "Иан".
Такие данные приводятся на портале Poweroutage.com, который собирает данные сетевых компаний в режиме онлайн, передает РИА Новости.
"Отключенных – 1 миллион 39 тысяч 877 потребителей", – следует из статистики по состоянию на 23:30 по московскому времени.
Таким образом, без света во Флориде, где проживает почти 11 миллионов человек, остаются почти 10% населения.
Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды в среду. Максимальная скорость ветра внутри вихря превышает 240 километров в час. По данным американского национального центра по слежению за ураганами, "Иан" относится к четвертой категории крайне опасных.
Ранее сообщалось, что 6 человек погибли и 20 пострадали из-за грозы с ураганным ветром на французском острове Корсика. Из-за непогоды без света оставались более 45 тысяч домашних хозяйств.
Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды
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