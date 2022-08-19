Шесть человек погибли после грозы с ураганным ветром на французском острове Корсика

На французском острове Корсика из-за грозы с ураганным ветром, который валил деревья и сносил строения, погибли шесть человек. Не менее 20 получили травмы.

Туристов из кемпинговых лагерей эвакуируют. Более 45 тысяч домашних хозяйств остались без света. И синоптики обещают в ближайшие дни новые грозы с градом и сильным ветром. А на береговой линии могут появиться смерчи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.