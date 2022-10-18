В МЧС сообщили о шестерых погибших и 19 раненых после падения самолета в Ейске

Фото: телеграм-канал Mash

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна. Об этом сообщили главе МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации.

По его словам, пока остается не установлена судьба шести жильцов дома. Продолжается обследование квартир.

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

По последним данным, в результате происшествия четыре человека погибли. Количество пострадавших увеличилось до 25.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.

На место происшествия для оказания помощи пострадавшим вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также в Ейск отправился глава МЧС Александр Куренков.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!