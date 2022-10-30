Число погибших в давке в Сеуле россиянок возросло до 3 – посольство РФ

Фото: ТАСС/Игорь Иванов

Число погибших в результате давки в центре Сеула россиянок возросло до трех. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Южной Корее сообщает ТАСС.

Как уточнил заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков, третьей погибшей стала россиянка, которая ранее была госпитализирована. Он добавил, что других данных о погибших и пострадавших гражданах РФ пока нет.

Трагедия произошла в субботу вечером в районе Итхэвон южнокорейской столицы во время празднования Хэллоуина.

По последним данным, жертвами стал 151 человек: 97 женщин и 54 мужчины. Как сообщают местные СМИ, среди погибших есть выходцы из Узбекистана, Ирана, Норвегии и Китая.

В Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 5 ноября. Президент страны Юн Сок Ель выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что важно установить причину трагедии и предотвратить подобные происшествия.

По данным телеканала KBS, южнокорейская полиция смогла установить личности 140 из 151 погибшего. Большинство жертв младше 30 лет.

Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

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