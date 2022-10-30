Число погибших в давке в центре Сеула россиянок возросло до 2 – посольство РФ

Фото: ТАСС/AP/Lee Jin-man

Число погибших россиянок в результате давки в центре Сеула возросло до 2. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Южной Корее сообщает РИА Новости.

"На данный момент полиция сообщила нам о еще одной погибшей", – говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, еще одна россиянка находится в больнице. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с сестрой пострадавшей гражданки РФ.

Смертельная давка произошла в субботу вечером во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон. По последним данным, жертвами стал 151 человек, в том числе 19 иностранцев.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что важно установить причину трагедии и предотвратить подобные происшествия.

Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

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