04:52 (обновлено 30.10.2022 05:13)Происшествия
Одна россиянка погибла и одна пострадала в результате давки в центре Сеула – посольство РФ
Фото: ТАСС/Игорь Иванов
Россиянка погибла в результате давки в центре Сеула. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА Новости.
Еще одна гражданка РФ находится в больнице с травмами, уточнили в диппредставительстве.
"Мы находимся в контакте с сестрой пострадавшей, данные погибшей девушки ожидаем от полиции", – говорится в сообщении.
Трагедия произошла в субботу. По последним данным, жертвами стал 151 человек, в том числе 19 иностранцев.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур и выразил соболезнования семьям погибших.
По словам очевидцев, люди толпой устремились в узкий переулок, где находится один из баров, после того, как появился слух, что там видели известного поп-исполнителя.
Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ
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