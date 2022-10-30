Одна россиянка погибла и одна пострадала в результате давки в центре Сеула – посольство РФ

Фото: ТАСС/Игорь Иванов

Россиянка погибла в результате давки в центре Сеула. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА Новости.

Еще одна гражданка РФ находится в больнице с травмами, уточнили в диппредставительстве.

"Мы находимся в контакте с сестрой пострадавшей, данные погибшей девушки ожидаем от полиции", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла в субботу. По последним данным, жертвами стал 151 человек, в том числе 19 иностранцев.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур и выразил соболезнования семьям погибших.

По словам очевидцев, люди толпой устремились в узкий переулок, где находится один из баров, после того, как появился слух, что там видели известного поп-исполнителя.

Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146 – СМИ

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